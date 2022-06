Tuffi, baci e champagne: le vacanze d'amore di Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini

Ormai è una coppia a tutti gli effetti.

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini non si nascondono più. Il settimanale " Nuovo " li ha pizzicati a largo della Sardegna in barca, felici e innamorati. La conduttrice ha ritrovato il sorriso grazie al bellissimo chirurgo ortopedico, ex concorrente del Grande Fratello .