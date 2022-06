Tomaso Trussardi in gita con le figlie al parco divertimenti

Con loro e con l'inseparabile cane Odino ha scelto Gardaland come meta per una gita a tutto divertimento. Padre e figlie hanno provato numerose attrazioni, da quelle pià adrenaliniche alle avventure in acqua, concedendosi anche ai flash per qualche foto ricordo.

Tomaso è perfetto nelle vesti di papà single e con le piccole è sempre attento e amorevole. Il matrimonio con

Michelle Hunziker

è finito, ma la coppia ce la mette tutta per far vivere le bambine di 7 e 8 anni in un'atmosfera serena. I due ex hanno mantenuto rapporti ottimi e, nonostante ognuno dei due abbia preso la sua strada, la complicità non manca mai.

Mentre Michelle si è concessa qualche giorno al mare in Sardegna con il nuovo compagno, il chirurgo

Giovanni Angiolini

, Trussardi si è dedicato totalmente alle piccole. Di solito molto attento alla privacy, stavolta ha posato per qualche scatto di famiglia. La giornata sarà davvero memorabile.