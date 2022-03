Al compleanno della figlia, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi insieme

Ma la cosa più bella per lei deve essere stata poter stare con mamma Michelle Hunziker e papà Tomaso Trussardi , finalmente riuniti anche se solo per un pomeriggio. La coppia ha di recente annunciato la separazione dopo 11 anni insieme, ma per il bene delle loro figlie hanno mantenuto rapporti sereni e non esitano a posare sorridenti per una foto ricordo.

Michelle e Tomaso sorridono all'obiettivo davanti alla torta con le candeline e le figlie Sole e Celeste. Per amore delle loro cucciole sanno appianare le divergenze e regalare qualche attimo di armonia e serenità. Al party si sono divertiti anche loro, la conduttrice scatenata con l'hula hop e l'imprenditore preso dalle gag con il cane Odino. C'erano anche Aurora Ramazzotti e Tommaso Zorzi tra gli ospiti della festa, e i video pubblicati da Trussardi dimostrano che tra tutti regna l'armonia.

Del resto anche la Hunziker, tramite le pagine del settimanale Chi, ha fatto sapere che tra lei e l'ex marito il legame resta profondo. "Voglio fare subito quello che molte coppie fanno dopo tanti anni, e cioè perdonare me e perdonare lui, non rivangare, ma capire che questo è il momento in cui siamo e dobbiamo affrontarlo con amore sia per le bambine sia per la persona che ho amato, difeso e rispettato e continuerò a farlo" ha raccontato. "Credo che le coppie genitoriali non si separino mai veramente e la nostra bravura sarà quella di salvare il bello per il bene delle bambine e anche per il nostro bene", ha aggiunto. E che quelle non fossero solo belle parole, lo sta dimostrando con i fatti.

