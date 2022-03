Michelle Hunziker in festa: Celeste Trussardi compie 7 anni

Michelle inquadra nelle storie un quadretto con tanti palloncini disegnati e decorati con il numero 7. "Oggi la Cece compie 7 anni, tanti auguri amore" esclama la mamma innamorata della sua bimba, mentre si vedono le mani della festeggiata che accarezza il cane Odino.

La Hunziker posta anche uno scatto dolcissimo, in cui mamma e figlia si abbracciano e sorridono complici e felici: "Il nostro ultimo capolavoro cresce inesorabilmente. Celeste la mia giocatrice di “rugby” come la chiamo io è una forza della natura! Tiene l’asticella delle sue aspettative verso ogni cosa nella vita altissima…esprime ogni pensiero in modo genuino e plateale e questa cosa la rende di una simpatia unica! Auguri amore mio incredibile per i tuoi 7 anni! Ti amo"; scrive.

Leggi Anche Hunziker in bikini sulla spiaggia, Trussardi con il cane a Milano



Anche Sole, la prima delle figlie che Michelle ha avuto con Tomaso, ha pensato a qualcosa di speciale per la festeggiata. La Hunziker ci tiene a condividere sui social l'audio della lettura di una poesia tradizionale irlandese che la bimba ha dedicato alla sorella: "Possa la strada sollevarsi per incontrarti. Possa il vento stare sempre alle tue spalle. Possa il sole splendere caldo sul tuo viso. E la pioggia cadere leggera sui tuoi campi. E finché ci incontriamo di nuovo, possa Dio tenerti nel palmo della sua mano!" recita la vocina.

Via social arrivano anche gli auguri di Aurora Ramazzotti per la sua sorellina: "Oggi la nostra piccola Celeste compie sette anni! Quando è arrivata io ne avevo diciotto..." scrive postando una foto della bimba mentre salta. E conclude ironica: "Serviamo vivacità dal 2015". Anche se i genitori della piccola si sono separati, in famiglia non manca l'amore.

Potrebbe interessarti anche: