Dopo Hunziker-Ramazzotti insieme, arriva la replica social di Trussardi

Sono piovuti complimenti da ogni dove. Ma forse non da Tomaso Trussardi che non deve aver apprezzato la reunion con Eros Ramazzotti. E così se la ex coppia si è scambiata parole amorevoli e pure un dolcissimo bacio, l’imprenditore silenzioso sui social ha affidato il suo commento a un’immagine esplicativa. Ha postato una foto mentre sul divano della sua casa di Bergamo Alta abbraccia le sue bambine Sole e Celeste.

Restio a pubblicare foto di famiglia (con Michelle pochissime e vecchie immagini sul suo profilo), Tomaso Trussardi ultimamente veniva assorbito dalla passione per i motori e per il cane Odino ai quali dedicava foto e post. Fino a poche ore fa quando è tornato a pubblicare scatti della sua vita privata. Seduto sul divano abbraccia le due figlie accanto a lui. Il terzetto è ripreso di spalle e davanti a loro solo un divano con i cuscini loggati dalla griffe di famiglia e tanti quadri appesi alla parete. Qualcuno ironicamente commenta: “Cosa state guardando?”. Qualche altro dice: “Gran signore, un gentiluomo…”. Altri ancora notano che Tomaso non ha commentato il successo di Michelle e, stizzito dal riavvicinamento a Eros Ramazzotti, ha rimarcato il suo amore per le bimbe.

Del resto, la Hunziker aveva lanciato qualche frecciatina durante la sua esibizione in tv: “Quante volte avrei voluto cantare quella canzone e non potevo. Mi sono negata questa gioia pensando di ferire qualcuno o mettere in imbarazzo qualcun altro, ora vorrei concedermi il lusso di cantarla” ha detto riferendosi a “Più bella cosa non c’è” la canzone che Eros ha dedicato a Michelle.

