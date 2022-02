Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, scatta il bacio in tv

Michelle ed Eros non si sono frenati in tv, tra coccole, complimenti e abbracci. Dopo averlo annunciato sul palco, la presentatrice ha ammesso: "Tutto mi sarei aspettata tranne che accettassi il mio invito. L'ho corteggiato come voi non potete capire...".

La coppia, nonostante le tenerezze, ci ha tenuto a smentire qualsiasi ritorno di fiamma: "Sono 20 anni che ogni giorno dicono che noi torniamo insieme, secondo te perché?". "Perché non si fanno i ca...i loro. La nostra è stata una storia bellissima, come si fa a dimenticarla", ha replicato Ramazzotti.

Eros le ha poi dedicato "Più bella cosa", baciandola dolcemente sulle labbra e prendendola un po' in giro: "Canto la tua canzone, spero meglio di te...". Michelle, poco prima, l'aveva infatti intonata in versione più intima: "Di sicuro (meglio di me), ero emozionata...".

