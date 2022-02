Tomaso Trussardi, passeggiata da single in centro a Milano

Passeggiata da single in centro a Milano per Tomaso Trussardi IPA 1 di 28 IPA 2 di 28 IPA 3 di 28 IPA 4 di 28 IPA 5 di 28 IPA 6 di 28 IPA 7 di 28 IPA 8 di 28 IPA 9 di 28 IPA 10 di 28 IPA 11 di 28 IPA 12 di 28 IPA 13 di 28 IPA 14 di 28 IPA 15 di 28 IPA 16 di 28 IPA 17 di 28 IPA 18 di 28 IPA 19 di 28 IPA 20 di 28 IPA 21 di 28 IPA 22 di 28 IPA 23 di 28 IPA 24 di 28 IPA 25 di 28 IPA 26 di 28 IPA 27 di 28 IPA 28 di 28 leggi dopo slideshow ingrandisci

Una passeggiata in centro a Milano in compagnia del cane Odino, un pranzo con un amico, un selfie con un ammiratore, l'incontro con i paparazzi... ecco uno scorcio sulla normalità di Tomaso Trussardi, da poco tornato single dopo la fine della storia d'amore con Michelle Hunziker. L'imprenditore è stato sorpreso dai fotografi e non si è sottratto ai flash, prima di salire in auto per tornare a casa.