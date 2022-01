Hunziker-Trussardi, ecco Tomaso con un’altra bionda dopo l’addio a Michelle

Erano una delle coppie più belle dello showbiz ma dopo dieci anni d’amore tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi è finita. Lei è ripartita dal lavoro e dalla casa di Milano, lui vive a Bergamo. Il settimanale “Chi” ha pizzicato l’imprenditore in montagna durante un fine settimana da single con le figlie. Con lui ci sono gli amici Elisabetta Franchi, il marito Alan Scarpellini e la nipote della stilista Naomi, con cui Tomaso è stato avvistato più volte. La giovane somiglia moltissimo a Michelle.

A Cortina d’Ampezzo, Tomaso si rilassa e torna a sorridere accanto alle sue bambine Sole e Celeste. Nelle foto del settimanale compare anche Naomi Michelini, nipote di Elisabetta Franchi, con cui Trussardi è stato avvistato diverse volte negli ultimi tempi. Somiglia in maniera incredibile a Michelle Hunziker, bionda proprio come la conduttrice.

Durante la vacanza a Cortina, Tomaso ha fatto diverse passeggiate nella neve, soccorso un cane infortunato, cene e aperitivi a casa della stilista. E pare che Naomi non l’abbia mai lasciato solo. Ma Trussardi non ha dimenticato certo il compleanno di Michelle Hunziker e sui social ha inviato i suoi auguri alla ex definendola una “donna meravigliosa”.

