Michelle Hunziker tra fiori e torte: arrivano pure gli auguri di Tomaso Trussardi

A una settimana dall’annuncio della separazione, Tomaso Trussardi manda gli auguri di compleanno a Michelle Hunziker che festeggia 45 anni. “Happy birthday to an amazing woman (auguri a una donna straordinaria)” ha scritto l’imprenditore che utilizza per il suo messaggio i social e una foto con la conduttrice insieme al levriero di famiglia. Pare che Michelle lo abbia pure invitato al suo party.