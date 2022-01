Tomaso Trussardi: “Con Michelle sempre amore. Ramazzotti stia al suo posto”

"Michelle rimane la donna che ho amato di più nella mia vita e la amo ancora, ma in forma diversa". Tomaso Trussardi parla al “Corriere della Sera” per la prima volta dalla fine della sua storia d’amore con la Hunziker e aggiunge: "Quando ci siamo fidanzati e sposati non avremmo mai immaginato di lasciarci". Racconta di aver fatto una scelta per tutelare le figlie Sole e Celeste, ma è infastidito dalle voci sui tradimenti: “Non ce ne sono stati”. E a Eros Ramazzotti dice: “Stia al suo posto”.

"Non sono felice e non lo è neppure Michelle, ma è stata fatta una scelta per tutelare la famiglia e le nostre figlie Sole e Celeste, che meritano due genitori che stanno bene insieme – spiega al quotidiano Tomaso Trussardi - La fine di una relazione non è mai bella, ma oggi, in questa nuova veste, andiamo d'accordo". Le bambine stanno con la mamma, ma Tomaso può vederle quando vuole. “Detto questo non so se saremo quel genere di genitori separati che fanno le vacanze insieme: magari iniziamo prima con una cena” specifica.

Secondo le indiscrezioni negli ultimi tempi Michelle Hunziker avrebbe trovato vicinanza con il suo ex Eros Ramazzotti e proprio lui le avrebbe consigliato di dedicarsi al karate per affrontare meglio questa situazione di dolore. "Oggi so che dice di volerla aiutare a superare la negatività – dice Trussardi nella lunga intervista al “Corriere” - ma forse avrebbe dovuto esserci in altri momenti. Meglio che ognuno stia al suo posto. Già in passato ha mancato di rispetto a tutta la famiglia quando, durante un'intervista con Pio e Amedeo, alla domanda sul perché Michelle fosse sempre sorridente ha risposto: ‘A letto con me non rideva’".

Anche con Aurora Ramazzotti le cose non vanno più come una volta, perché lei ha raccontato di essere stanca di vedere la mamma soffrire e Tomaso conferma che i rapporti ytra loro si sono un po’ rarefatti: “Mi auguro che tutto si sistemi. Ho un affetto grande per lei… Ho però mantenuto una bellissima amicizia con il suo fidanzato, Goffredo".