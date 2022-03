Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, weekend insieme con le figlie

Leggi Anche Al compleanno della figlia, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi insieme

Michelle ha sponsorizzato l’evento delle auto organizzato da Tomaso filmando non solo i bolidi ma anche l’imprenditore che ha rivolto il pollice alzato verso la sua ex con simpatia. Aurora e Goffredo si sono divertiti sui go-kart e la Hunziker ha scherzato con i genitori di Cerza. Michelle e Tomaso non si sono sottratti nemmeno alle foto di gruppo, uno abbracciato all’altra come ai vecchi tempi.

E poi gli scatti nei prati tra le margherite con tutte le donne di casa insieme sotto l’albero. Michelle Hunziker sorridente e felice si è messa in posa con le sue tre figlie. Anche Tomaso Trussardi è apparso soddisfatto e orgoglioso della sua famiglia. Sfoglia la gallery e guarda il fine settimana in Franciacorta…

