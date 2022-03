Michelle Hunziker bacia un altro uomo: è un medico ed ex gieffino

Chiara Ferragni con la giacca da baseball per lo shopping in centro

A due mesi dall’annuncio della separazione da Tomaso Trussardi, un addio doloroso dopo sette anni di matrimonio e due figlie, Sole e Celeste, Michelle Hunziker è stata pizzicata con un altro uomo dal settimanale tedesco, in edicola da giovedì 17 marzo. In cover c’è anche il bacio tra la conduttrice e Giovanni Angiolini, sardo, specialista in ortopedia e traumatologia e considerato molto sexy. Moro, occhi verdi e fisico atletico, ha partecipato nel 2015 al Grande Fratello per poi ritirarsi per motivi professionali. Il settimanale mostra le immagini della Hunziker in Sardegna mentre passeggia con il tenebroso chirurgo.

