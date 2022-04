Tomaso Trussardi compie gli anni, candelina alla festa di beneficenza con Satta e Pellegrinelli

Grande assente Michelle Hunziker.

Tanti messaggi d’auguri e like per il 39esimo compleanno di Tomaso Trussardi che ha concluso i festeggiamenti partecipando a una serata milanese di beneficenza insieme alle amiche Marica Pellegrinelli, Melissa Satta, Elisabetta Franchi. Nelle Storie ha postato il video mentre spegne la candelina e le foto in compagnia, ma poi ha ringraziato tutti… “anche chi si è dimenticato”. Frecciatina per la ex?