Michelle Hunziker sexy e felice vola in Germania, ma senza uomini

Aereo privato e truccatrice a bordo, la conduttrice tv va in trasferta in Germania e lascia in Italia i “suoi uomini” impegnati nello sport: il suo ex Tomaso Trussardi è a bordo pista all’autodromo di Imola, la sua nuova fiamma, Giovanni Angiolini è tra gli spalti ad assistere alla partita di basket del Cagliari. A Michelle tutti i flash: con l’abito aderente nero e lo spacco vertiginoso sul lato è una sex bomb da togliere il fiato.

Alterna tempo libero in famiglia a impegni professionali, foto e video casalinghi e shooting da urlo, si concede fughe romantiche in Sardegna, ma si rilassa anche in Franciacorta tra i bolidi e i vecchi amori. Michelle Hunziker è un’esplosione di vitalità e di bellezza. Capita di vederla al mattino alzarsi presto e portare le bimbe a scuola, come una normal people, ma poi prende l’aereo e vola sui red carpet trasformandosi in una vamp. Ma sempre con la stessa ironica, semplicità, entusiasmo. La Hunziker è così, un ciclone inarrestabile che incanta chi incontra.

A Berlino ha catturato i paparazzi. Ha sfoderato sorrisi incontenibili e sensualità, mescolando benissimo la felicità con il sex appeal. Addosso aveva un abito che le fasciava interamente il corpo, ma sul lato si potevano sbirciare scorci di pelle nuda intriganti. I flash non hanno perso un’angolatura accerchiandola con gli obiettivi.

