Michelle Hunziker, pranzo all'aperto con la figlia Aurora Ramazzotti

Nuovo taglio di capelli, biondissima, look da ragazzina con gambe nude, abitino nero e bikers ai piedi. La conduttrice tv si concede una pausa pranzo all’aperto grazie al tepore milanese e i flash non la perdono di vista. Con lei ci sono la figlia Aurora Ramazzotti, la sua agente e un amico. Chiacchiere fitte e tante risate per una Michelle davvero frizzante.

La separazione da Tomaso Trussardi, le voci di una nuova liaison con il chirurgo sardo Giovanni Angiolini, gli impegni in tv e il nuovo look spensierato e fresco non cambiano la Hunziker: davanti ai flash è sempre sorridente e allegra. Michelle passeggia per Milano sicura di sé ed esibendo inconsapevolmente il suo lato più sexy.

Ha trascorso il fine settimana con la sua famiglia allargata: le tre figlie, l’ex, i genitori del fidanzato di Aurora. Una breve pausa in Franciacorta per ricaricare le pile e regalarsi attimi di serenità. In città invece è presa dagli impegni professionali e da quelli di mamma ma è sempre pronta a regalare un sorriso ai fan.

