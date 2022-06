Michelle Hunziker alle Eolie, ma il fidanzato è in Germania con Liz Hurley

Leggi Anche Michelle Hunziker alle Eolie, bikini mozzafiato e selfie col parroco

Strana la vita: proprio mentre Michelle è in Italia a godersi le vacanze spensierata tra le isole Eolie con le amiche, il suo fidanzato vola in Germania (dove la Hunziker spesso va per lavoro a condurre trasmissioni a presentare eventi) e si lascia fotografare a fianco a Liz Hurley. Bello come il sole, sorride all’obiettivo e si fa immortalare tra le vip, ma ad accompagnarlo c’è il fratello e Michelle lo tiene d’occhio a distanza.



Dopo un fine settimana romantico in Sardegna tra pranzetti in mare aperto, tramonti sconfinati e cene a lume di candela, i due piccioncini si sono divisi per impegni diversi. Il medico da Cagliari è volato a Berlino, mentre la Hunziker dopo la vacanza con le bambine, Sole e Celeste, avute dall’ex Tomaso Trussardi, ha veleggiato per il Mediterraneo con la sua agente e alcune amiche per qualche giorno a tutto divertimento. E ora dove si saranno dati appuntamento Michelle e Giovanni? I paparazzi sono sulle loro tracce…

