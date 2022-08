Michelle Hunziker si allena con Eros Ramazzotti e Giovanni prende il volo

Ora Michelle Hunziker si ritrova di nuovo ad allenarsi con grande foga. Insieme al suo ex Eros Ramazzotti, con cui condivide la passione per questo sport. Anzi pare che sia stato proprio lui a coinvolgerla nelle arti marziali. Questa volta sarà in crisi con Giovanni Angiolini? Il chirurgo è stato avvistato all’aeroporto di Milano mentre prendeva il volo…

Dopo una bella vacanza di coppia in Sardegna (insieme postavano dal pozzo sacro di Santa Cristina e poi dalle acque cristalline), Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini si sono separati. Lui sarebbe decollato (un video postato da "The Pipol Gossip" lo mostra all'aeroporto), mentre lei si è precipitata sul lago d’Iseo per allenarsi con Eros. Eppure, il chirurgo aveva comunicato ai fan di essere in ferie, almeno fino al 22 agosto. Trascorrerà questi giorni lontano da Michelle?

Michelle Hunziker condivide da tempo la passione per il karate con Eros Ramazzotti. I due ex si sono ritrovati così ad allenarsi insieme sul lago d’Iseo, a pochi chilometri dalla casa in cui vive Eros. E con teneri video il cantante riprende la sua ex con lo smartphone e lei ricambia postandoli nelle Stories. Del resto, i due hanno riallacciato i rapporti da tempo e sembrano aver ritrovato armonia e complicità.