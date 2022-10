Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi di nuovo insieme per Sole

GLI AUGURI DI AURORA RAMAZZOTTI

La sorellona di casa Hunziker è in dolce attesa ma non dimentica certo di inviare i suoi auguri per la piccola Sole che chiama già affettuosamente “zia”. Aurora Ramazzotti ha postato nelle storie una foto con la sorella e ha scritto: “Oggi è il compleanno di zia Sole, nove anni”. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti è sempre stata dolcissima con le due sorelline Sole e Celeste e non perde occasione per coccolare o fare sentire loro tutto il suo amore.

LE FOTO DEL PARTY DI SOLE

Un party fluo in famiglia per Sole Trussardi. La primogenita di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi ha spento nove candeline circondata da mamma e papà. I paparazzi erano appostati fuori per immortalare i genitori riuniti, ma è stata la stessa conduttrice tv a postare lo scatto insieme all’ex marito. Lei dolcissima in rosa come le bambine, lui con giacca e girocollo scuro, emozionato e sereno con le sue donne.

L’ULTIMA VOLTA INSIEME ALLA FESTA DI CECE

L’ultima volta che li abbiamo visti posare insieme per una foto ufficiale era primavera : Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi avevano annunciato da qualche mese la loro separazione ma al compleanno della loro Cece si erano fatti vedere sereni e sorridenti, anche negli scatti davanti alle candeline. Era gennaio quando con un comunicato la coppia annunciava ufficialmente la separazione , dopo otto anni dal loro favoloso matrimonio durante il quale erano nate Sole e Celeste. A marzo per la festa di famiglia avevano messo da parte le incomprensioni e avevano sorriso per la loro Celeste.

L’ESTATE DI MICHELLE CON GIOVANNI ANGIOLINI

Per Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi è stata una lunga estate di pettegolezzi. La conduttrice tv ha infiammato le pagine del gossip con la sua storia d’amore con il bel chirurgo estetico sardo, Giovanni Angiolini, tra fughe in gommone e romantiche gite. Una passione fortissima bruciata nel giro di qualche mese, tanto che al tramontare del sole estivo di quel flirt non è rimasto più nulla . Ora Michelle Hunziker vorrebbe riavvicinarsi al suo ex e pare pure che ci stia riuscendo. Qualche giorno fa il settimanale “Chi” ha pizzicato Tomaso Trussardi sotto casa della conduttrice tv . E’ entrato di sera ed è uscito il mattino dopo. Ora le nuove immagini di famiglia tutti felici e sorridenti fanno pensare che il riavvicinamento stia proseguendo alla grande.

L’INCONTRO CON TOMASO TRUSSARDI E LE NOZZE

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si sono conosciuti nel 2011 grazie all’amico comune Vittorio Feltri. Lei allora aveva 35 anni, un matrimonio fallito alle spalle (con Eros Ramazzotti), una figlia (Aurora Ramazzotti) e un periodo difficile con un’esperienza in una setta. Lui aveva 29 anni e della differenza d’età non gli importava proprio. Dopo dieci appuntamenti e due mesi di frequentazione è arrivato il primo bacio: è stata lei a prendere l’iniziativa. Due anni dopo Michelle Hunziker rimase incinta di Sole lui le chiese la mano . Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si sono sposati nell’ottobre del 2014 a Bergamo con una cerimonia da favola.