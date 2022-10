Tomaso Trussardi torna da Michelle Hunziker: notte insieme

Trussardi e la notte a casa con Michelle Hunziker

Il settimanale Chi ha paparazzato Tomaso Trussardi, 39 anni, mentre entra in serata nell’appartamento milanese in cui vivono Michelle Hunziker, 45, e le figlie Sole, 9 anni, e Celeste Trussardi, 7 , ed esce il mattino successivo. Indossa un giubbino di pelle color ocra e una tshirt e pantaloni neri. Ha l’aria rilassata ma distratta, tanto che quando alla mattina esce dal portone dimentica il portafoglio e la tata delle bimbe è costretta a rincorrerlo per strada.

La Hunziker e la voglia di riavvicinamento

Dopo il fugace flirt estivo con il chirurgo estetico Giovanni Angiolini tra viaggi romantici in Sardegna fughe in hotel , Michelle Hunziker ha tentato di riconquistare l’ex marito con cui aveva annunciato la separazione dopo 10 anni d'amore . A fine vacanze, dopo aver detto addio al giovane e affascinante medico sardo , la conduttrice tv ha rimesso al dito la fede . Pare che Tomaso Trussardi sia stato particolarmente scosso dalla storia d’amore di Michelle con Angiolini e non abbia gradito il clamore mediatico che ha portato. Per questo avrebbe esitato prima di cedere alle lusinghe della bionda svizzera.

Michelle Hunziker e le emozioni da nonna

Se per Tomaso Trussardi il periodo è particolarmente denso di svolte e cambiamenti, non è da meno quello di Michelle Hunziker. Lei e il suo ex Eros Ramazzotti diventeranno presto nonni : Aurora Ramazzotti ha annunciato di essere incinta di un maschietto. La conduttrice tv è stata attraversata da mille emozioni: dalle lacrime di gioia all’impazienza di poter abbracciare un nuovo bebè in casa. Nel giorno della festa dei nonni, Aurora Ramazzotti e il fidanzato Goffredo Cerza hanno festeggiato con un gender reveal party per annunciare il fiocco azzurro e Michelle si è commossa. Come pure Eros Ramazzotti, con cui pare che fosse tornato il feeling, si appresta a diventare un nonno rock. Tra lui e la Hunziker c’è un sincero affetto che li lega e la nuova avventura con il nipotino sarà un nuovo indissolubile legame.