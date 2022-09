Tomaso Trussardi si fa distrarre da una bella manager sullo yacht

Tomaso Trussardi si è concesso una gita in Costiera Amalfitana tra tuffi in mare aperto e cene sullo yacht. Con lui c’era anche la bella manager, considerata tra i giovani più influenti al mondo (è stata nominata una delle donne imprenditrici più promettenti), Ruzwana Bashir. Il settimanale “Diva e donna” ha fotografato i due in barca tra grandi sorrisi e chiacchiere complici. Lei, che è anche considerata un’icona di stile era sdraiata sull’imbarcazione concentrata sui discorsi con Tomaso. E si è dedicata anche a Odino, il levriero dell’imprenditore, concedendogli coccole e attenzioni.

Tomaso Trussardi ha trascorso qualche giorno di vacanza con gli amici tra Sorrento, Capri, Ischia e Ponza. Avrà dimenticato Michelle? Lei pare che da quando è tornata single, dopo il flirt con Giovanni Angiolini, voglia riavvicinarsi al marito. Secondo indiscrezioni lui non avrebbe ancora digerito proprio la storia d’amore tra la Hunziker e il chirurgo estetico sardo e per questo non si sbilancerebbe. Michelle invece avrebbe addirittura rimesso la fede al dito proprio per comunicare la sua voglia di tornare con l’imprenditore. Tra pochi mesi, diventerà pure nonna. Paiono infatti confermate (da Alfonso Signorini che aveva lanciato il gossip sul settimanale “Chi”) le voci di gravidanza per Aurora Ramazzotti. La figlia della conduttrice tv e di Eros diventerà mamma a gennaio. Lei e il futuro papà Goffredo Cerza sono al settimo cielo. Come pure Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti che si preparano a diventare nonni rock.

