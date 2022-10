Aurora Ramazzotti annuncia il sesso del bebè con una festa

Festa dei nonni

Aurora Ramazzotti ha scelto il giorno dedicato ai nonni per annunciare il sesso del suo bimbo. “Grazie a tutti, vi amiamo” ha scritto la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker aggiungendo un bel cuoricino azzurro. “Oggi è la festa dei nonni, auguriii – aveva detto Michelle in una Storia poche ore prima – Arrivo eh, arrivo anch’io”. E poi aveva scritto: “Il mio cuore esplode dalla felicità… Auri vi dirà quando vorrà perché…”. Ed ecco svelato l’arcano: Aurora e il fidanzato Goffredo Cerza hanno annunciato che il fiocco sarà azzurro.





Il baby shower

Per la festa Aurora Ramazzotti ha scelto per il suo pancino un look eccentrico e perfetto vestendo un tailleur viola abbinato a un cappello color zucca. Mentre due paciocchini azzurro e rosa ballavano in giardino, la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker si scatenava. Sara Daniele ha organizzato un tiro alla fune per il partito dei rosa e quello degli azzurri. Fino ai coriandoli esplosi sul prato che hanno tinto l’atmosfera di celeste.

Gli invitati

Tanti amici di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza hanno partecipato al party. Ma c’erano anche le sorelline Sole e Celeste Trussardi e pure la ex moglie di Eros Ramazzotti, Marica Pellegrinelli insieme al nuovo compagno William Djoko . Il papà e la mamma di Auri hanno brindato e festeggiato, Eros Ramazzotti ha partecipato anche alla gara di velocità nel cambio del pannolino. E infine ha riempito la sua storia social con un bel cuoricino azzurro.





L’annuncio ufficiale

Solo pochi giorni fa Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza avevano scelto di comunicare ufficialmente la dolce attesa . Prima di loro il settimanale “Chi” aveva spifferato la lieta novella . E così i due futuri genitori hanno deciso di far sapere il sesso del bimbo che aspettano subito. “Tutte le foto arriveranno martedì, ma volevamo condividere quest’emozione incredibile – ha scritto Aurora sul suo profilo Instagram – prima che lo facesse qualcun altro”.