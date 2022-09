Marica Pellegrinelli e William Djoko mano nella mano per Milano

La ex moglie di Eros Ramazzotti e il dj hanno partecipato ad alcuni eventi durante la Milano Fashion Week e non hanno risparmiato baci e tenerezze a favore dei flash. Lei prima di “voltare pagina” ha detto: “Ero sempre sola con i bambini. Quando metti su famiglia con un artista importante, quella vita non è fattibile”.

Leggi Anche Marica Pellegrinelli in love con Dj Djoko, allo scoperto sui social

Il matrimonio con Eros Ramazzotti

Marica Pellegrinelli è stata sposata con Eros Ramazzotti per dieci anni dal 2009 al 2019. Hanno avuto due figli, Raffaela Maria e Gabrio Tullio, nati rispettivamente nel 2011 e nel 2015. “Non mi aspettavo di diventare mamma a 21 anni” ha detto lei in un’intervista al “Corriere della Sera” spiegando anche che: “Quando ti innamori di un uomo che ha 25 anni più di te, e che vuole un figlio a tutti i costi, ti viene naturale cercare di farlo felice”. Proprio la differenza d’età deve aver giocato un ruolo determinante nella coppia. Marica ha 25 anni meno di Ramazzotti. Quando si sono conosciuti lei era una modella universitaria 21enne con una carriera in ascesa. Lui aveva 46 anni, era già padre di Aurora e un futuro professionale già consolidato. “Finché i bambini non sono andati alla scuola dell’obbligo seguivo sempre mio marito in tour. Poi ho smesso. E infatti – ha detto spiegando perché è finita con Eros – è finito anche il matrimonio”.

Leggi Anche Marica Pellegrinelli e William Djoko, coccole e baci al party milanese





L’amore per William Djoko

Da diverso tempo Marica Pellegrinelli è uscita allo scoperto con William Djoko . La modella 34enne e il dj e produttore musicale olandese di 37 insieme ai figli di lei formano una bellissima famiglia allargata. Anche l’ex marito Eros Ramazzotti conosce Djoko e approva la relazione tra i due: infatti in diverse occasioni ha mandato un cuoricino social alla coppia ed ha confidato agli amici di essere contento della svolta sentimentale di Marica e del fatto che lui abbia fatto ingresso nella sua famiglia con Raffaela Maria e Gabrio Tullio.

Leggi Anche Marica Pellegrinelli e William Djoko, i baci social sono infiniti





Paparazzati alla Milano Fashion Week

Marica Pellegrinelli ha partecipato a diversi eventi della settimana della moda milanese e si è fatta accompagnare dal fidanzato tra coccole e baci . E tra un appuntamento mondano e una sfilata, la coppia è stata pizzicata anche in giro per il quadrilatero della moda mano nella mano con sguardi sognanti e grande intimità. Marica e William hanno sorriso ai flash e hanno proseguito la passeggiata tra baci appassionati e abbracci.