Marica Pellegrinelli e William Djoko, coccole e baci al party milanese

Di ritorno da un tour in America, William Djoko è tornato tra le braccia di Marica Pellegrinelli. La modella, ex moglie di Eros Ramazzotti, era impaziente di riaverlo accanto e agli eventi mondani degli ultimi giorni lo nominava di continuo, facendo pure riferimenti nelle Storie. Finalmente adesso possono baciarsi e stringersi, anche nella notte milanese a un party griffato.

Leggi Anche Marica Pellegrinelli in love con Dj Djoko, allo scoperto sui social

Marica Pellegrinelli più sorridente che mai è felice come una bimba al fianco del suo dj che appena ha potuto, in una pausa dagli impegni professionali, è corso da lei. Alla festa mondana, circondati da tante amiche vip, si lasciano immortalare belli come il sole. La modella sprizza di gioia e si avvinghia al suo William, lo bacia, lo abbraccia. Le amiche non possono non immortalarli innamorati.

Leggi Anche Tomaso Trussardi compie gli anni, candelina alla festa di beneficenza con Satta e Pellegrinelli



Pare che anche Eros Ramazzotti approvi la nuova relazione della sua ex. E i figli della modella, Raffaela Maria e Gabrio Tullio, adorano il dj. Pizzicati dai paparazzi ai giardinetti o al rientro da scuola, dimostrano complicità e affiatamento degni di una bellissima famiglia allargata.



Leggi Anche Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli alla prima comunione di Raffaela

Marica Pellegrinelli, panorama mozzafiato nella riserva naturale del Conero Tgcom24 1 di 18 Instagram 2 di 18 Instagram 3 di 18 Instagram 4 di 18 Instagram 5 di 18 Instagram 6 di 18 Instagram 7 di 18 Instagram 8 di 18 Instagram 9 di 18 Instagram 10 di 18 Instagram 11 di 18 Instagram 12 di 18 Instagram 13 di 18 Instagram 14 di 18 Instagram 15 di 18 Instagram 16 di 18 Instagram 17 di 18 Instagram 18 di 18 leggi dopo slideshow ingrandisci In versione single, mamma dolcissima, ma sempre bomba sexy, Marica Pellegrinelli sta trascorrendo le vacanze a bordo di uno yacht che naviga lungo le coste del Conero. I suoi outfit da barca sono da capogiro, ma a lei per ora si avvinghiano solo i figli Raffaela Maria e Gabrio Tullio, avuti dal suo ex Eros Ramazzotti. In bikini la modella è uno schianto. Chissà se c’è anche l’amico Marco Borriello che negli ultimi tempi è stato avvistato più volte insieme alla Pellegrinelli… Leggi Tutto Leggi Meno

Ti potrebbe interessare: