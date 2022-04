Marica Pellegrinelli e William Djoko, i baci social sono infiniti

In versione single, mamma dolcissima, ma sempre bomba sexy, Marica Pellegrinelli sta trascorrendo le vacanze a bordo di uno yacht che naviga lungo le coste del Conero. I suoi outfit da barca sono da capogiro, ma a lei per ora si avvinghiano solo i figli Raffaela Maria e Gabrio Tullio, avuti dal suo ex Eros Ramazzotti. In bikini la modella è uno schianto. Chissà se c’è anche l’amico Marco Borriello che negli ultimi tempi è stato avvistato più volte insieme alla Pellegrinelli…