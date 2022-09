Aurora Ramazzotti mostra il pancino a cena da Michelle Hunziker

Leggi Anche Michelle Hunziker presenta la figlia al nuovo fidanzato e intanto spunta un test di gravidanza…

Aurora Ramazzotti e

Goffredo Cerza

sono attesi per cena da Michelle Hunziker e al loro arrivo anche i cani Lilly e Odino li festeggiano. Ma la più entusiasta è la futura nonna: "Fatte vedé!" dice la conduttrice alla figlia inquadrandola in tutto il suo splendore, con il blazer sbottonato e un tubino aderente che le fascia le forme da futura mamma. "Ma sei bellissima amore, hai una luce splendente particolare, se non ti conoscessi direi che sei incinta!", dice con tono ironico mentre la sua primogenita si pavoneggia e si lascia ammirare da ogni lato.

La gravidanza di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti diventerà mamma a gennaio. Le voci sulla sua dolce attesa si rincorrevano già da qualche settimana (a partire da quando era stata vista acquistare un test di gravidanza insieme a sua madre), ma lei le ha confermate solo di recente. In un primo momento ha chiesto silenzio e rispetto poi, quando si è sentita pronta, è uscita allo scoperto con un divertente video insieme a Goffredo Cerza da condividere sui social. "Sto cercando di calibrare anche alla luce di quello che mi sta succedendo. Soprattutto sento un po’ un blocco comunicativo, qualunque cosa voglia dire mi sembra superflua", ha poi spiegato ai suoi follower. Si è anche mostrata in lacrime allarmando chi la segue, salvo poi spiegare che gli ormoni impazziti la fanno piangere per ogni cosa.

Una famiglia felice

La notizia della gravidanza di Aurora Ramazzotti è stata accolta con grande gioia in famiglia. Michelle Hunziker diventerà nonna a 45 anni e ne è entusiasta: "Ora siamo tutti liberi di gioire, sono liberi di essere felici" ha detto all'indomani dell'annuncio ufficiale. "Lei è la mia bebè. Come fa a fare un bebè la mia bebè? La vita è meravigliosa", ha proseguito. Anche per il suo ex marito, il 58enne

Eros Ramazzotti

, sarà il primo nipotino e anche lui è emozionato: "Mi fai diventare nonno. Lo voglio sul palco a cantare con me, che sia maschio che sia femmina… L’importante è che stia bene e che venga in un mondo migliore" ha detto durante il concerto all'Arena di Verona . Del resto Aurora e Goffredo Cerza fanno coppia da 5 anni e insieme sono felici. Anche i genitori di lui approvano l'unione e con i consuoceri famosi vanno d'amore e d'accordo

La storia d'amore di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sono conosciuti a Londra circa 5 anni fa e a fare da Cupido tra loro è stata Sara Daniele, amica di entrambi, che viveva nella Capitale inglese come Goffredo. Per i primi anni è stato un amore a distanza poi, durante la pandemia, lui ha deciso di trasferirsi a Milano dove lavora come Marketing Manager e Business Analyst. Ha anche fondato una app di fitness in cui condivide piani di allenamento personalizzato. Lui e Aurora sono molto affiatati e sui social non mancano le loro foto di coppia e le dediche d'amore. "Trovo magica la totale complicità che ci lega e che non ho mai vissuto con nessun altro prima" ha detto lei a proposito del loro rapporto. Ora nella loro storia sta per iniziare un nuovo capitolo, di sicuro il più emozionante.