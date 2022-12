Michelle Hunziker in bikini, scatti bollenti dalle Dolomiti

In bikini bianco e senza trucco posa per i social sfoggiando addominali d'acciaio e un lato B perfetto. La conduttrice sta trascorrendo qualche giorno in Alta Badia insieme all'amica Serena Autieri e all'ex marito (ma forse non più ex) Tomaso Trussardi . Le Dolomiti offrono uno sfondo incantevole, ma il corpo tonico e scolpito di Michelle cattura tutta l'attenzione.

Fisico mozzafiato - Michelle Hunziker ha 45 anni (ne compirà 46 il 24 gennaio) e il suo fisico è invidiabile, tonico e scolpito proprio come quando, appena ragazzina, ha iniziato a farsi strada nel mondo dello spettacolo. Da sempre amante dello sport, tra fitness e karate, è in forma perfetta e anche in montagna non perde occasione di sfoggiare il fisico asciutto in costume. Una passione tramandata anche a sua figlia Aurora Ramazzotti, incinta del suo primogenito, che anche con il pancione non rinuncia allo sport.

In vacanza con una comitiva speciale - Michelle Hunziker è in vacanza in Alta Badia con una compagnia speciale. Insieme a lei c'è la fedele amica Serena Autieri, confidente e compagna di mille avventure. Le due sono solite trascorrere qualche giorno tra i monti in estate ma quest'anno l'appuntamento era saltato e così hanno deciso di recuperare nel periodo delle feste. Ma soprattutto insieme alla conduttrice c'è Tomaso Trussardi, da cui ha annunciato la separazione un anno fa ma a cui è più vicina che mai.



Mcihelle Hunziker e Tomaso Trussardi ancora insieme? - Come stiano davvero le cose tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi è un mistero. I rapporti tra loro non si sono mai interrotti del tutto, ma ultimamente i due sembrano più vicini che mai. Sono stati paparazzati insieme in atteggiamenti intimi in vacanza on le figlie o di notte mentre entrano nello stesso portone, ma le voci di corridoio vogliono l'imprenditore distaccato. Lei lo definisce "ex" ma posta foto di una cena romantica. In vacanza in Alta Badia sono insieme e a Natale la conduttrice ha postato uno scatto insieme alla suocera, però non si decidono a uscire allo scoperto. Lei gioca la carta della sensualità e posta scatti mozzafiato in costume: i follower apprezzano e di certo anche Tomaso non è rimasto indifferente...