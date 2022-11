Aurora Ramazzotti tra ginnastica con il pancione e seno premaman

Allenamento col pancione

Da qualche anno Aurora Ramazzotti ha scoperto il fitness ed è diventata la sua passione. Tra corsette in città e allenamenti a casa anche in compagnia di mamma Michelle Hunziker, non si fa mancare mai la sua dose di ginnastica da condividere sui social. Durante i primi mesi della dolce attesa ha allentato il ritmo, ora ha ripreso con esercizi mirati. Con l'occasione del workout mostra ai follower anche il pancione che cresce: ad aprile sarà mamma di un maschietto e lei e il compagno Goffredo Cerza non vedono l'ora di abbracciarlo.

Il seno si fa più abbondante

Ma non è solo il pancione a crescere: anche il seno di Aurora Ramazzotti è in lievitazione. Lei racconta ai follower: "Tutti i giorni mi arrivano circa 300/400 messaggi sulle mie tette... mi chiedete tutte come ci si sente. Io ve lo dico. Posso dire? Stra sopravvalutate. Cioè, belle, estetiche, talvolta divertenti... ma comunque pesano, quando le tiri fuori sembra il mostro di Lochness che esce, ste vene verdi... e poi quando ti pieghi ti si appoggiano sulla pancia! No... preferivo la mia prima", confida ai follower con la solita dose di ironia.



Casa nuova con Goffredo Cerza

Aurora Ramazzotti a 25 anni (ne compirà 26 il 5 dicembre) si appresta a diventare mamma. E' in attesa del suo primogenito da Goffredo Cerza, con cui fa coppia da 5 anni. I due vivono già insieme da tempo e proprio pochi giorni fa hanno traslocato in una nuova casa più grande, sempre a Milano, dove poter accogliere il loro bebè, un maschietto di cui non hanno ancora svelato il nome. Hanno ufficializzato la notizia a settembre con un divertente video social, ma il gossip su un bebè in arrivo si rincorreva già dall'estate, a partire da quando l'influencer è stata beccata con mamma Michelle Hunziker ad acquistare un test di gravidanza. Lei ha voluto prendersi il giusto tempo per dare la bella notizia una volta che i tempi fossero maturi chiedendo di rispettare il suo silenzio. Ma ora che è uscita allo scoperto la sua gioia è incontenibile... e non solo quella!