Per Michelle e Aurora allenamento di coppia con twerking

Anche chiuse in casa durante questa lunga quarantena, Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti non perdono la voglia di allenarsi e nemmeno il buon umore. Sempre attente alla forma fisica, non rinunciano mai a un po' di sano workout in palestra, ma certe volte si lasciano travolgere dall'entusiasmo e la sessione di esercizi si trasforma in un ballo sfrenato sulla musica anni '80 con tanto di twerking.

Nella palestra privata di casa Trussardi, Michelle si lancia sul ritmo dei ricordi, cantando a squarciagola tutte le canzoni. "What a Feeling" da "Flash Dance", "Take on me" degli A-ha, "Jump" di Van Halen sono la colonna sonora dei suoi balli scatenati, tra salti, giravolte e ancheggiamenti, coinvolgendo anche il cane Leone. Aurora la segue, muove il bacino e agita le braccia a tempo di musica. Poi riprende tutto con lo smartphone e condivide sui social il siparietti.

"Se avete qualche pensiero, qualche frustrazione, qualche tristezza repressa che non sapete come sfogare perché in questo periodo non si può, siamo chiusi in casa... mettete la musica a palla" è il consiglio che la Ramazzotti dà ai follower dopo la performance. "Playlist anni '80, '90, 2000, cose che portino positività, nel senso che ci ricordano periodi belli, e ballate come dei pazzi. Vi assicuro che è terapeutico". E a giudicare dai sorrisi di mamma e figlia, forse ha proprio ragione...