La Hunziker e Trussardi festeggiano Cece in famiglia

Una festa in famiglia tra pochi intimi per celebrare il quinto compelanno di Celeste, la figlia più piccola di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi . Un divertentissimo slime party al quale hanno partecipato le "sorellone" Aurora Ramazzotti e Sole, e Sara Daniele , cara amica di famiglia. Pochi invitati a causa delle disposizioni per arginare il coronavirus, ma tanto amore per la bimba.

Con un lungo post social la Hunziker ha fatto gli auguri alla sua piccolina: "Piccola biondina mia...con quella faccetta d’angelo e quel sorriso sghembo, ci freghi proprio tutti... sei arrivata per ultima e combatti quotidianamente per dimostrare a te stessa e al mondo di avere una marcia in più...e devo dire che è proprio così!" Ha scritto la showgirl, e poi: "Sei nata con la grinta stampata in faccia e sei il vero “panzer” in famiglia, grandi doti per il periodo storico difficile in cui sei nata. Sai essere di una dolcezza disarmante, infatti basta che mi guardi con quegli occhietti azzurri e mi fai fare quello che vuoi e fai sempre ridere tutti con le tue espressioni buffe...Ti amiamo piccola mia! Buon compleanno Cece".

Michelle, vestita in celeste in omaggio alla sua bimba, ha anche approfittato dell'occasione datale dall'8 marzo per inviare un messaggio di augurio a tutte le donne e per portare avanti la sua battaglia contro il femminicidio.

