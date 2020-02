Michelle Hunziker alle Maldive: “Sul Coronavirus restiamo compatti”

Un bikini bianco, una spiaggia incantata e un mare incantevole. Michelle Hunziker esce dall’acqua come Ursula Andress, un fisico perfetto e un sex appeal infinito. E’ alle Maldive con le amiche per qualche giorno di shooting sul bagnasciuga e regala scatti paradisiaci. I follower impazziscono, ma c’è anche chi l’accusa di essere fuggita dall’emergenza Coronavirus. Lei non risponde direttamente, ma nelle storie spiega: “Faccio un po’ di fatica a dormire perché le brutte notizie hanno raggiunto anche noi qui, dall’altra parte del mondo…. Restiamo compatti ragazzi”.

“Sembra un po’ un film dell’orrore e invece è tutta la realtà. L’unica cosa che possiamo fare è seguire le dieci regole che sono state diffuse dal ministero della salute e restare informati. Questo è importante” continua la Hunziker riferendosi all’emergenza in Italia.

Gli scatti dalle Maldive fanno sognare. Michelle posa come una diva, ma poi si lascia andare alle risate con le amiche. La inquadrano e la prendono in giro per le sue mise alla Ursula Andress e poi la scherzano sulle riprese del lato B, incantevole come sempre. Sfoglia la gallery e scopri tutti gli scatti che la conduttrice tv sta realizzando al mare…

