Quarantena in casa Trunziker: ma quanta fame hanno?

“Quarantena a casa Trunziker. E siamo solo al... non mi ricordo neanche più quanti giorni ormai... chiusi in casa... abbiamo accolto i nostri ragazzi Aurora, Sara Daniele e Goffredo Cerza per condividere questo momento insieme! Ma quanta fame hanno?”. Michelle Hunziker racconta con video spassosi, fatti da Tomaso Trussardi, la vita tra le quattro mura domestiche con la famiglia… allargata.

Goffredo è rientrato da Londra e vive dai Trunziker questo momento di quarantena con la fidanzata Aurora Ramazzotti. Sara Daniele è ospitata dalla famiglia di Michelle. La conduttrice tv trascorre la giornata tra chiacchiere in cucina con le ragazze, giochi con le bambine più piccole, bagnetto per i quattrozampe pelosi, cucina e video divertenti per strappare un sorriso ai follower in queste giornate casalinghe.

L’ultimo video racconta di quanta spesa sia necessaria per sfamare tutti. Chiusi in casa i ragazzi si affacciano al frigo di continuo e il cibo sembra non bastare mai. La Hunziker scherza cantando o rimproverandoli in una serie di siparietti divertenti. Il motto però è uno solo: restano tutti a casa!

