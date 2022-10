Aurora Ramazzotti incinta, shopping con pancione e con le nonne

E dopo il gender reveal party in cui ha svelato il sesso del bimbo che porta in grembo, ora il cielo si può tingere d’azzurro. Per i primi acquisti per il bebè la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha deciso di farsi accompagnare dalla mamma e dalla “suocera” Francesca Romana Malato , madre del fidanzato Goffredo Cerza .

Pacchetti per il bebè

Aurora Ramazzotti sceglie un soleggiato pomeriggio milanese per lo shopping premaman. Al suo fianco Michelle Hunziker e Francesca Romana Malato, due nonne sprint e trendy che catturano i flash del settimanale “Gente” che immortala il trio a spasso per negozi. Aurora Ramazzotti indossa un cappottino scuro ma sotto si intravedono le prime forme arrotondate della gravidanza. Michelle Hunziker veste un paio di pantaloni bianchi abbinati a un maglioncino over celeste, per stare in tema con la giornata dedicata al nipotino. Al guinzaglio c’è l’inseparabile Odino, il levriero di Tomaso Trussardi che la conduttrice tv si divide con l’ex marito (con cui però pare sia ricominciato il riavvicinamento : lui è stato pizzicato dai paparazzi dopo una notte a casa di lei ). Francesca Romana Malato è in nero e maculato, sorridente e felice come non mai. Tra le braccia di Aurora Ramazzotti all’uscita dal negozio per la prima infanzia spunta un bell’orsacchiotto, il primo peluche per baby Cerza, mentre le nonne tengono i sacchetti con il corredino.

Il cielo si tinge di azzurro

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza hanno comunicato il sesso del bebè con una bellissima festa a cui hanno partecipato gli amici e i parenti. E’ stata l’amica Sara Daniele a organizzare il gender reveal party in giardino con due paciocchini rosa e azzurro, coriandoli, torta a tema, tiro alla fune, una gara di cambio del pannolino a tutta velocità col bambolotto. Alla fine, il cielo si è tinto di azzurro tra l’emozione di tutti. In primis, di nonna Michelle Hunziker che è apparsa in lacrime dalla gioia. Con lei anche Eros Ramazzotti, che si è scatenato nel cambio del pannolino e nei balli. Ci sono volute alcune settimane, prima che Aurora ufficializzasse la gravidanza ho bisogno di tempo, aveva detto ), svelata in anteprima dal settimanale “Chi” . Poi finalmente è uscita allo scoperto con il suo pancino. “Finalmente siamo tutti liberi di essere felici” ha commentato la Hunziker dopo il video di Aurora in cui annunciava la dolce attesa.

La famiglia allargata di Aurora e Goffredo

I genitori di Aurora Ramazzotti e quelli di Goffredo Cerza vanno d’amore e d’accordo, accomunati non solo dal legame dei figli ma anche dalla passione per la musica e per la vita mondana. Non è certo la prima volta che Michelle ed Eros si ritrovano con i consuoceri e pure al concerto del cantautore Francesca Romana Malato è comparsa diverse volte. Ora alle occasioni di incontro, si aggiunge anche il pomeriggio di shopping per il nipotino per le due sexy nonne. I consuoceri conoscono anche Tomaso Trussardi (in diversi scatti appare la mamma di Goffredo con l’imprenditore) e pure la ex di Eros, Marica Pellegrinelli, che ha partecipato al baby shower di Aurora Ramazzotti insieme al nuovo fidanzato William Djoko . Alla festa c’era anche Carolina Cerza, sorella di Goffredo, con il marito e la figlia. Senza dimenticare le “zie” Sole e Celeste Trussardi e gli “zii paterni” Raffaela Maria e Gabrio Tullio Ramazzotti. Una bella famiglia allargata che si prepara ad accogliere un nuovo fiocco azzurro.