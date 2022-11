Aurora Ramazzotti, pausa relax in montagna con Goffredo Cerza e il pancino... cresce

Aurora Ramazzotti si è presa una pausa relax con il suo compagno Goffredo Cerza e tra passeggiate nei boschi e saune si gode una vacanza da sogno.

I due alloggiano in uno chalet tutto per loro di un lussuoso resort The Originals Relais, Chalet-Hôtel Borgo Eibn Mountain Lodge a Sauris di Sotto, in provincia di Udine. Il pancine della figlia di Michelle Hunziker intanto cresce e, passato il primo trimestre, la 25enne può adesso rilassarsi e riprendere tutte le attività, a cui aveva rinunciato finora per non correre rischi.