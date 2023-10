Michelle Hunziker, ecco le prime foto con il nuovo fidanzato

Le foto sotto casa di Michelle Hunziker Le prime immagini di Michelle Hunziker e Alessandro Carollo li mostrano insieme mentre scendono dall’auto per assistere allo spettacolo di Checco Zalone al Forum di Assago. La conduttrice 46enne è passata a prendere l’osteopata 41enne che lavora tra Roma e Milano. Con loro c’è anche un’amica. Al termine della serata però, come mostrano le immagini del numero in edicola del settimanale diretto da Alfonso Signorini, si dileguano da soli con l’autista che li lascia nel garage condominiale della showgirl svizzera. Michelle prima di avvicinarsi a Carollo si guarda intorno e il paparazzo li immortala. Pare che la storia vada avanti da tempo ma la coppia è sempre stata ben attenta a proteggere la privacy e a non farsi beccare dai flash.



L'ultima news di Michelle Hunziker è all'insegna della felicità “Sono felice, sono contenta e vorrei che tutte le persone fossero felici come me – dice Michelle Hunziker in una lunga storia social in cui pubblicizza i suoi prodotti di salute – Anche perché alla fine la felicità è una scelta di vita”. La conduttrice ammette che la ricerca di una condizione di serenità non è semplice: “Ci sono i problemi della quotidianità ma io ho imparato e capiti che i problemi e le difficoltà sono una semplice gestione. Ho deciso di metterli in agenda come fossero dei compiti da risolvere, non li faccio più entrare dentro di me – dice nel suo video ai follower – Anche perché finché c’è la salute (sembra una roba retorica), ma finché le persone che ami stanno bene e stai bene tu, va tutto bene. Le cose si risolvono ed è lì che arriva il momento in cui ci si prendono degli spazi per se stessi, dei momenti piccoli però importanti dove ci si coccola, ci si fa del bene. Ognuno lo fa a modo suo. Appena impariamo ad amarci veramente, diventiamo delle calamite, perché impariamo automaticamente ad amare gli altri e tutti vogliono solo stare con noi”.

Chi stava frequentando l'estate scorsa Michelle Hunziker La storia di Michelle Hunziker con Alessandro Carollo arriva a un anno circa di distanza dalla relazione con Giovanni Angiolini. Il medico ortopedico sardo aveva avuto una relazione con la conduttrice per diversi mesi prima di naufragare nel nulla. Da allora Michelle, che è separata dal marito Tomaso Trussardi da quasi due anni, e che prima era stata moglie di Eros Ramazzotti, non era più stata avvistata con un uomo al suo fianco che non fosse il nipotino Cesare Augusto, nato a marzo dall’amore della figlia Aurora Ramazzotti con Goffredo Cerza.

Chi è Alessandro Carollo e che lavoro fa il nuovo compagno di Michelle Hunziker Alessandro Carollo, il nuovo compagno di Michelle Hunziker, è uno degli osteopati più conosciuti nell’ambiente vip. Docente e fondatore della European Academy of Osteophaty e pure dell’Osteopathic Institute. Carollo si è laureato in Scienze Motorie alla Sapienza di Roma e nel suo studio riceve molti personaggi famosi. Ha curato Paola Barale, Elisabetta Canalis, Renato Zero, Fabrizio Corona, Belen Rodriguez; mentre Gessica Notaro è una sua storica amica. Dai rumor pare che abbia avuto flirt con vip come Elisabetta Gregoraci (che non ha mai confermato) e Paola Barale.

Michelle Hunziker in moto con Carollo - In primi indizi social di un legame con Michelle Hunziker risalgono a pochi giorni fa quando lei ha pubblicato una foto a bordo di una moto di grossa cilindrata, la stessa posseduta dall'osteopata romano. Subito sul web si è parlato di una liaison in corso con Alessandro Carollo, confermata poi dalle immagini del settimanale "Chi" sotto casa della conduttrice.