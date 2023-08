Michelle Hunziker, dall'addio a Tomaso Trussardi all'arrivo di Cesare Augusto

Nel gennaio del 2022, dopo 10 anni di amore, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno ufficializzato la loro separazione. Dopo tante voci e supposizioni, la coppia ha confermato ufficialmente la rottura con una nota stampa e ha chiesto rispetto per la privacy della loro famiglia. Dopo più di un anno, oggi Michelle Hunziker è più radiosa che mai, è ritornata a condurre su Canale 5 la seconda edizione del suo programma "Michelle Impossibile & Friends" ed è diventata nonna. La sua primogenita Aurora Ramazzotti il 30 marzo ha dato alla luce il suo primo figlio: Cesare Augusto.

Michelle e Tomaso - Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno fatto coppia per 10 anni, di cui 7 di matrimonio. Dal loro amore sono nate sue figlie, Sole (9 anni) e Celeste (7 anni), ma la conduttrice era già mamma di Aurora Ramazzotti (25 anni, avuta dall'ex marito Eros Ramazzotti). "Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia. Michelle e Tomaso". Con queste parole marito e moglie hanno annunciato la loro separazione. E se sulle cause hanno mantenuto da subito un certo riserbo, non sono mancati gossip e indiscrezioni che hanno attribuito a entrambi flirt e frequentazioni.

Michelle Hunziker e il flirt con Giovanni Angiolini - L'estate scorsa Michelle Hunziker è stata paparazzata al mare tra le braccia del chirurgo ed ex gieffino Giovanni Angiolini. A sei mesi dalla nota stampa che annunciava la separazione con il marito, la conduttrice sembrava già aver voltato pagina, ma la relazione con il chirurgo non è durata a lungo ed è finita dopo appena cinque mesi. Da quando è tornato single anche a Tomaso Trussardi sono state attribuite diverse frequentazioni. È stato paparazzato in montagna con l'amica Naomi Michelini e in barca con Ruzwana Bashir. L'imprenditore e manager della casa di moda, però, ha smentito tutto categoricamente e al Corriere della Sera ha confessato: "Non c'è stata e non c'è alcuna nuova donna accanto a me. Mi hanno attribuito flirt di ogni genere, la verità è che mi sento temporalmente inadatto a qualsiasi tipo di relazione con una donna diversa da Michelle Hunziker. Dopo una storia così importante non si può ricominciare come se niente fosse".

Uniti per il bene della famiglia - Anche se il matrimonio è finito, la conduttrice e l'imprenditore restano i genitori di Sole e Celeste e spesso trascorrono del tempo insieme proprio per mantenere unita la loro famiglia nonostante la scelta della separazione. "Io e Michelle siamo vicini come genitori e stiamo cercando di costruire un rapporto sereno per le nostre figlie", ha dichiarato Tomaso Trussardi.

Anche la conduttrice, intervistata dal settimanale Chi, ha parlato del rapporto con l'ex marito. "Il concetto della favola è che finisce con 'vissero felici e contenti', ma non ci dicono che cosa succede dopo: il tempo passa, le cose cambiano, ci si prende e ci si lascia. Ma ci sono persone che sono importanti e lo rimarranno per sempre", ha raccontato la showgirl che nonostante la fine del matrimonio ha sottolineato quanto sia importante continuare ad avere un rapporto profondo con Trussardi: "Voglio fare subito quello che molte coppie fanno dopo tanti anni, e cioè perdonare me e perdonare lui. Credo che le coppie genitoriali non si separino mai veramente e la nostra bravura sarà quella di salvare il bello per il bene delle bambine e anche per il nostro bene", ha concluso.

L'intervista a "Verissimo" - Ospite di Silvia Toffanin lo scorso aprile, la showgirl ha parlato dei suoi successi in tv. Quest'anno a Mediaset è stata alla conduzione della seconda edizione di "Michelle Impossible & Friends" e ancora una volta al fianco di Gerry Scotti a "Striscia la Notizia". E sulla presenza di nuovi uomini nella sua vita ha detto: "Corteggiatori? Non ce ne sono, tutti i giorni porto le bambine a scuola e poi vengo a lavorare, incontri ne faccio pochi", ha raccontato la presentatrice. "A fine giornata c'è quel silenzio meraviglioso e non è affatto male", ha considerato Hunziker che non ha paura della solitudine e dell'assenza, al momento, di un compagno: "Sono risolta sotto questo aspetto".

Il rapporto con Eros Ramazzotti - Sempre ospite a "Verissimo", la showgirl ha parlato del rapporto che lo lega all'ex marito e dell'equilibrio ritrovato con il padre della loro primogenita. "Noi siamo molto legati, ci vogliamo un bene dell'anima perché siamo maturati tutti e c'è la volontà di viversi come famiglia", ha dichiarato Michelle Hunziker. Dopo essere stati sposati dal 1998 al 2009, Michelle ed Eros oggi si mostrano molto uniti come genitori di Aurora, ma sono legati anche da una forte amicizia che non è nata subito la fine del matrimonio, ma è stata costruita passo dopo passo negli anni. "Ci è voluto tempo ma è un investimento importante per noi e per i figli", ha spiegato la conduttrice.

Michelle Hunziker nonna - Il 2023 è stato un anno importantissimo per la conduttrice. Un anno di pieno di successi lavorativi, ma anche dedicato alla famiglia, pieno di gioie e nuove emozioni. Il 30 marzo infatti Aurora Ramazzotti e il compagno Gregorio Cerza sono diventati genitori e Michelle Hunziker è diventata nonna. La showgirl ha assistito al parto del nipotino Cesare Augusto e ha dichiarato: "Ho visto nascere Cesare e solo ora capisco l’emozione dei nonni davanti a un bambino". "Dalla nascita delle mie figlie, questi sono i giorni più felici della mia vita", ha dichiarato la conduttrice sui suoi social che spesso condivide la gioia di essere diventata nonna. Ripresa dalla figlia Aurora mentre dà il biberon al piccolo Cesare, Michelle Hunziker si è commossa guardando il nipotino: "Ogni volta che lo guardo mi viene da piangere", ha dichiarato.