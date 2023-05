Michelle Hunziker svela la sua reazione alla notizia della gravidanza di Aurora Ramazzotti

Sua figlia Aurora Ramazzotti ha dato alla luce Cesare Augusto , nato dall'amore con Goffredo Cerza . Per la conduttrice la notizia della gravidanza è stata una sorpresa, anche se non del tutto inaspettata: "Sapevo che andavano liberi, ma non credevamo sarebbe arrivato così presto", ha confidato al settimanale F.

"Eravamo in Sardegna insieme. Sapevo che andavano liberi ma non credevamo sarebbe arrivato così presto. Poi un giorno mi dice che ha un ritardo e un paio di giorni dopo ho sentito l’urlo: 'Mamma!' Ho capito subito. E dire che, quando io avevo 40 anni e lei 20, le avevo detto di sbrigarsi a diventare una mamma giovane e lei mi aveva risposto che non ci pensava proprio" ha raccontato Michelle Hunziker. L'acquisto del test di gravidanza in farmacia era stato intercettato dai paparazzi del settimanale Chi, anche se a quel tempo si pensava fosse destinato alla conduttrice, impegnata in una relazione focosa con il chirurgo Giovanni Angiolini.

Fiera di essere nonna "Quando ho in braccio Cesare gli dico: 'Amore della nonna', con gli altri mi piace anche mamma al cubo. Capisco però chi prova un po' di fastidio, perché la parola nonna è subito collegata alla terza età" ha spiegato Michelle Hunziker. Per lei l'arrivo di Cesare Augusto è stata una grande gioia. Ha vissuto la dolce attesa con partecipazione, mostrando orgogliosa sua figlia con il pancione. E poi ha posato con il nipotino in braccio mentre gli dà il biberon, e anche insieme all'ex marito Eros Ramazzotti.

