Stretta nei bikini a triangolino sfodera tutto il suo charme mostrando anche ironia e simpatia. Ha affittato una villa sul mare per figlie e nipotino e si gode il relax circondata dai suoi cari. In uno scatto con le sorelle intorno al piccolo Cesare si legge tutta la gioia di Michelle.

Fisico perfetto e sorriso smagliante, Michelle Hunziker in vacanza in Sardegna mostra le curve da sexy nonna.

Fotogallery - Michelle Hunziker nonna sexy in vacanza in Sardegna

Si tiene in forma, dà consigli di bellezza, lancia prodotti e creme. Michelle Hunziker nemmeno in vacanza riesce a stare con le mani in mano. Nella villa in Sardegna si occupa delle figlie più piccole, dedica attenzioni alla primogenita, coccola il nipotino, ma non perde di vista la sua forma fisica. Strepitosa a giudicare dai bikini che pubblica sui social.