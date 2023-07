Aurora Ramazzotti mamma "in libera uscita": a Cesare ci pensa nonna Michelle Hunziker

Lei e Goffredo Cerza erano invitati alle nozze di una coppia di amici in Liguria e hanno preferito non portare con loro il bebè. Al piccolino ci ha pensato nonna Michelle Hunziker che ha postato sui social una dolce immagine che la raffigura mentre dà il biberon al nipotino.

"Non potrei essere più felice di così" ha scritto Michelle Hunziker postando la foto con Cesare. Lo tiene tra le braccia e sorride mentre il piccolo ciuccia dal biberon. Intanto Aurora Ramazzotti era al matrimonio di un'amica in Liguria. L'influencer era bellissima in veste di damigella, con un abito verde chiaro che le scivolava delicatamente sul corpo. "Primo weekend di banano con nonna" ha scritto sui social ripostando un video di sua madre che mostra il bebè sgambettante.

Le polemiche per l'allattamento Cesare, nato il 30 marzo, ha appena compiuto tre mesi e Aurora Ramazzotti lo ha lasciato per la prima volta per un weekend con la nonna. Del resto già da un po' ha smesso di allattarlo: una scelta obbligata, visto che non aveva più latte, ma che non ha mancato di scatenare la solita polemica social.



Michelle Hunziker nonna d'Italia - A Michelle Hunziker non dispiace per niente di prendersi cura per un po' di suo nipote Cesare. Nel ruolo di nonna si trova perfettamente a suo agio: "La nonnitudine è una cosa meravigliosa e nel 2023 con tutte le battaglie che stiamo facendo vuoi non battagliare per dimostrare che la nonnitudine non è collegata all’età anagrafica?" ha detto sui social. Quando Aurora Ramazzotti ha partorito lei era presente ed è impazzita di gioia: "Ho visto nascere Cesare e solo ora capisco l’emozione dei nonni davanti a un bambino". E ai neogenitori ha detto: "Avete fatto un capolavoro!"