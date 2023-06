Aurora Ramazzotti, ecco il tatuaggio dedicato al figlio Cesare

C'è scritto "Cesare" in stampatello con accanto un piccolo cuore trafitto da una freccia, nel tatuaggio che Aurora Ramazzotti ha dedicato al suo piccolo. Simbolo di un amore indelebile e destinato a durare in eterno, proprio come quello di una madre per il suo bambino. Non è il primo tattoo per l'influencer, che ne ha diversi sparsi in tutto il corpo e tutti con un significato speciale.



I tatuaggi di Aurora Ramazzotti Tra i tatuaggi di Aurora Ramazzotti c'è, vicino al gomito, il musetto del suo amato gatto Saba, ma ha anche la scritta "Oggi da Parigi, je t'aime" copiata da una cartolina che le inviò tanti anni fa il papà Eros Ramazzotti. E' dedicato alla sua amica del cuore Sara Daniele il tattoo in cui si legge "Ma il tuo sorriso" (versi di una canzone di Pino Daniele). E poi le iniziali dei nomi dei genitori, E e M, e anche un cuore sulla schiena con 4 fiori, a rappresentare le sorelle Sole, Celeste e Rafaela Maria e il fratello Gabrio Tullio. Tutte le persone speciali sono sulla sua pelle e non poteva certo mancare il figlio Cesare.