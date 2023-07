Prima della partenza postano uno scatto social di gruppo con il piccolo Cesare (al suo primo volo in aereo), Goffredo Cerza e Sole e Celeste Trussardi . A trascorrere qualche giorno con loro nella villa vista mare affittata per l'occasione c'è anche Tommaso Zorzi , amico di vecchia data e ormai uno di famiglia.

Fotogallery - Michelle Hunziker in partenza per le vacanze con Aurora Ramazzotti e tutta la big family

La big family al completo si prepara a qualche giorno di relax e divertimento. Arrivati a destinazione tutti sono incantati dalla villa presa in affitto per la vacanza, dal suo patio fiorito e dall'incantevole vista mare. Aurora Ramazzotti inquadra il panorama e le gambette in movimento di Cesare, con il canto degli uccellini in sottofondo. Michelle Hunziker e Tommaso Zorzi non perdono tempo e per prima cosa si dedicano a una bella sessione di squat per scolpire i "ciapet" da mostrare in spiaggia.

Il primo volo di Cesare "Primo volo di banano", scrive Aurora Ramazzotti postando uno scatto dall'aeroporto, con Cesare nella fascia e pronta alla partenza. Il bimbo è irrequieto e lei passeggia su e giù per farlo calmare. Poi, a bordo del velivolo, ci pensa papà Goffredo Cerza a dargli il latte con il biberon. Il piccolo è nato il 30 marzo e la neomamma ha spiegato di aver interrotto l'allattamento al seno.