L’imprenditore è stato avvistato a un evento con Dayane Mello a Paestum. La modella in uno scatto social appare con il cane di Trussardi, Odino, e tale confidenza è bastata per far scatenare le supposizioni. Oltre al fatto che in un’altra foto Trussardi prende in braccio Dayane nel backstage.

Tomaso Trussardi, 40 anni, e Dayane Mello sono stati fotografati a Paestum durante l’evento “Premio Moda Città dei Templi Edizione VII": lei in versione madrina, lui a ritirare il riconoscimento per il suo ruolo manageriale nella casa di moda di famiglia. L’immagine in cui la modella tiene il levriero di Trussardi, che Tomaso condivide con Michelle Hunziker, ha fatto sussultare il gossip. Nel backstage poi l’imprenditore ha preso in braccio la Mello in un siparietto molto confidenziale. In realtà a parte un ottimo feeling tra i due non è stato visto altro. Entrambi si professano single e sui social non fanno parola di una nuova liaison. Ma i follower sono attenti a scoprire nuovi indizi.



La vita sentimentale di Trussardi Dopo l’addio a Michelle Hunziker, Tomaso Trussardi è stato avvistato in compagnia di altre donne, ma solo amiche entrate nelle foto dei paparazzi quasi per caso e senza mai un legame sentimentale con il manager. Schivo e riservato, l’ex della conduttrice svizzera si è ben guardato dall’essere coinvolto nelle cronache rosa preferendo postare solo eventi legati alla casa di moda o alla sua passione per le automobili e le corse. Tra Tomaso e Michelle pare che i rapporti siano più che amichevoli anche perché insieme pensano al benessere delle loro bambine Sole e Celeste. E hanno saputo suddividere bene anche il tempo da passare con il cane di famiglia, il levriero Odino.



Il passato amoroso della Mello Dayane Mello è una top model brasiliana che ha partecipato a “L’Isola dei famosi”, “Pechino Express”, “Grande Fratello Vip”. Nel 2014 è diventata mamma di Sofia, nata dalla relazione con il modello Stefano Sala. Prima di lui, Dayane avrebbe avuto una liaison con Mario Balotelli. Poi il nome della Mello è stato associato a Stefano Bettarini, Gianmaria Antinolfi, manager napoletano entrato nel cast del Grande Fratello Vip 6, Alberto Franceschi, Andrea Turino. Da tempo si professa single.