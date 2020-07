Dayane Mello mette in guardia Belen: "Stai attenta ad Antinolfi" Chi 1 di 21 Chi 2 di 21 Instagram 21 di 21 Instagram 21 di 21 Instagram 21 di 21 Instagram 21 di 21 Instagram 21 di 21 Instagram 21 di 21 Instagram 21 di 21 Instagram 10 di 21 Instagram 11 di 21 Instagram 12 di 21 Instagram 13 di 21 Instagram 14 di 21 Instagram 15 di 21 Instagram 16 di 21 Instagram 17 di 21 Instagram 18 di 21 Instagram 19 di 21 Instagram 20 di 21 Instagram 21 di 21 leggi dopo slideshow ingrandisci Dayane Mello mette in guardia Belen: "Stai attenta ad Adinolfi"

"Quando ho visto la copertina di Chi non ci potevo credere: Gianmaria frequentava me mentre corteggiava Belen. Mi ha riempito di bugie!" lamenta la Mello sulle pagine del settimanale diretto da Alfonso Signorini in edicola il 15 luglio. E continua: "Apri gli occhi! Lo frequentavo da circa un mese e mezzo. È venuto a Milano e mi ha detto che doveva uscire per una cena di lavoro. Poi ho scoperto che a quella cena c’era Belen". Infatti, stando alle cronache, la Rodriguez e Antinolfi si sarebbero conosciuti proprio a una cena organizzata dal loro comune amico Mattia Ferrari.

"Da quel momento di colpo è diventato strano e senza preavvisi mi ha mandato un sms per lasciarmi. Poi ho capito che aveva il piede in due scarpe... e pensare che avevo conosciuto anche la sua bella famiglia!", ha proseguito Dayane. Ci tiene poi a precisare, lanciando un avvertimento alla showgirl argentina: "Non lo dico perché io stia soffrendo, ma solo perché penso che lui sia solo affamato di popolarità..."

Belen dimentica De Martino: in piscina bacia un altro

