Belen dimentica De Martino, in piscina bacia un altro: ecco chi è

Sul fatto che tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino fosse finita, non c'erano più dubbi. Riserbo assoluto sulle cause, ma per entrambi si parlava già di nuovi flirt. La relazione clandestina del ballerino napoletano con Alessia Marcuzzi , di cui si vociferava, è stata smentita. Invece le voci della passione scoppiata tra la showgirl argentina con un imprenditore trovano conferma nella foto condivise su Instagram da Alfonso Signorini: a Capri, in bikini a bordo piscina, Belen bacia appassionatamente Gianmaria Antinolfi .

Belen dimentica De Martino: in piscina bacia un altro Chi 1 di 12 Chi 12 di 12 Instagram 12 di 12 Instagram 12 di 12 Instagram 12 di 12 Instagram 12 di 12 Instagram 12 di 12 Instagram 12 di 12 Instagram 12 di 12 Instagram 10 di 12 Instagram 11 di 12 Instagram 12 di 12 leggi dopo slideshow ingrandisci

LEGGI ANCHE > Belen e Nina Moric a Capri, abbracci tra ex rivali

Belen e Gianmaria si godono una calda estate di passione, ma non riescono a sfuggire ai flash dei paparazzi del settimanale "Chi", che li immortala in atteggiamenti intimi. In due pezzi stringato, la Rodriguez si lascia accarezzare dal sole e dal suo nuovo compagno, che la ammira rapito. Lui è un giovane manager della moda napoletano, negli ultimi tempi sempre più vicino alla showgirl.

LEGGI ANCHE > Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino coppia dell'estate? Lui replica su Instagram

Che tra la Rodriguez e Antinolfi ci fosse feeling era evidente, e in molti avevano drizzato le antenne sospettando che la loro complicità nascondesse qualcosa di più che una bella amicizia. Belen ha partecipato a Napoli al party organizzato per il compleanno di Gianmaria, con cui era già stata paparazzata a Milano. Durante la festa, tra i due erano volati sguardi di fuoco e qualche contatto ravvicinato ma si sono ben guardati dal baciarsi in pubblico.

La coppia ha trascorso insieme un lungo weekend fra Napoli e Capri. Dopo la festa di compleanno si è concessa una notte tra canti e balli in un noto locale sull'isola. Gran finale: i caldi baci nel giardino della villa che hanno preso in affitto per celebrare l'inizio della loro storia.

Tutto è iniziato poche settimane fa: "Chi" ha pubblicato le foto di due cene a Milano che hanno visto protagonisti Belen e Antinolfi, insieme a Mattia Ferrari nel ruolo di Cupido: vedendo la sua amica abbattuta dopo la fine della relazione con De Martino, ha pensato che Antinolfi fosse la persona giusta per farle tornare il sorriso. E' stato lui a farli incontrare con la “scusa” di un progetto insieme nel campo della moda: a quel tempo si credeva che lui avesse una relazione con Dayane Mello (documentata con una serie di scatti da Dagospia). Belen e Gianmaria hanno cominciato a sentirsi, lei si è concessa qualche weekend sul lago di Como con la famiglia e il figlio Santiago, e pare che Antinolfi sia andato a trovarla in gran segreto.

Da lì un'escalation di passione che ha portato al weekend romantico a Capri e al fatidico bacio. Le foto pubblicate da Signorini non lasciano spazio a dubbi: Belen ha voltato pagina definitivamente e il suo cuore ora batte solo per Gianmaria.

Belen e Nina Moric a Capri, abbracci tra ex rivali Tgcom24 1 di 18 Tgcom24 18 di 18 Instagram 18 di 18 Instagram 18 di 18 Instagram 18 di 18 Instagram 18 di 18 Instagram 18 di 18 Instagram 18 di 18 Instagram 18 di 18 Instagram 10 di 18 Instagram 11 di 18 Instagram 12 di 18 Instagram 13 di 18 14 di 18 15 di 18 16 di 18 17 di 18 18 di 18 leggi dopo slideshow ingrandisci

Potrebbe interessarti anche: