Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino coppia dell'estate? Lui replica su Instagram

Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi coppia clandestina dell'estate? Il mega scoop, lanciato qualche ora fa Dagospia, è stato smentito a stretto giro dal ballerino, che su Instagram è intervenuto per mettere le cose in chiaro. "Tra tutte le cose che sono girate, questa fake news è la più grande. Ho appena sentito lei e il marito Paolo, ci siamo fatti una grossa risata", ha detto nelle sue storie.

Dopo la fine della storia con Belen, Stefano aveva dichiarato che non avrebbe più perso tempo a smentire flirt e amori presunti. La posta in gioco, però, questa volta era più alta visto il calibro della sua presunta amante. "So che si sprecheranno le notizie in questi mesi e ne sono consapevole", ha continuato. "Però quando si toccano delle famiglie con bambini... vi prego evitiamo. Vi prometto che se mi fidanzo, se mi innamoro vi faccio sapere, ve lo giuro".

Belen: “Ho dato tanto amore… ritornerà” e De Martino è drastico: “Con le donne ho chiuso” 1 di 20 Instagram 2 di 20 Instagram 20 di 20 Instagram 20 di 20 Instagram 20 di 20 Instagram 20 di 20 Instagram 20 di 20 Instagram 20 di 20 Instagram 20 di 20 Instagram 10 di 20 Instagram 11 di 20 Instagram 12 di 20 Instagram 13 di 20 Instagram 14 di 20 Instagram 15 di 20 Instagram 16 di 20 Instagram 17 di 20 Instagram 18 di 20 Instagram 19 di 20 Instagram 20 di 20 leggi dopo slideshow ingrandisci

Intreccio di coppie - A lanciare lo scoop è stato Dagospia, che ha messo in relazione la presunta crisi matrimoniale di Alessia Marcuzzi con la fine dell'amore tra Belen e Stefano De Martino. "C'è un filo rosso che lega la fine del rapporto De Martini-Belen e la crisi Marcuzzi-Calabresi. La relazione clandestina (scoperta da Belen) tra De Martino e Alessia Marcuzzi".

Un nuovo amore per Belen? - Il sito di gossip ha poi annunciato che anche Belen da due settimane avrebbe un flirt in corso con l'imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi. Lei sui social per ora non ha smentito, preferendo mostrare le curve perfette e il lato B nudo baciato dal sole.

Ti potrebbe interessare: