Stefano De Martino, gita in alto mare con una bionda misteriosa

Ha voltato pagina e ha deciso di godersi la pace e il rumore del mare, via da Milano e dall’ennesimo fallimento con la moglie. Sembrava filare tutto per il meglio con Belen e Stefano pronti a dirsi ancora sì per tutta la vita, a riconfermare quella passione che li aveva uniti e che con Santiago li legava ancora di più. Complice il lockdown e punti di vista differenti sulla vita, la coppia si è di nuova allontanata. Ora Belen è in vacanza con il figlio e gli amici: posta frasi sibilline e curve paradisiache in bikini. Lui naviga come un vecchio lupo di mare alla ricerca di una nuova felicità.

Negli scatti del “Settimanale Nuovo” appare sereno insieme a una biondina misteriosa. Bikini color carne distesa sulla barca attira l’attenzione dell’ex ballerino. Lei fa la sirena, lui apprezza. Ma chi sarà la misteriosa amica di De Martino che veleggia con lui al largo di Capri?

