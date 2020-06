Sulla vita sentimentale non apre bocca, ma della sua quotidianità da papà spiffera felice sui social. E così si mostra con un bell’occhio nero e spiega ai follower come se l’è procurato. La storia parte dall’oroscopo: “Mio figlio è nato il 9 di aprile, quindi è dell’ariete. Dicono che chi nasce sotto il segno dell’ariete abbia la testa particolarmente dura. Io ho sempre pensato fosse un falso mito sinceramente. E invece…”. Già perché a causargli l’occhio nero è stata una testata di Santiago.

Stefano De Martino tra botte e coccole con Santiago Tgcom24 1 di 20 Instagram 2 di 20 Instagram 20 di 20 Instagram 20 di 20 Instagram 20 di 20 Instagram 20 di 20 Instagram 20 di 20 Instagram 20 di 20 Instagram 20 di 20 Instagram 10 di 20 Instagram 11 di 20 Instagram 12 di 20 Instagram 13 di 20 instagram 14 di 20 instagram 15 di 20 Instagram 16 di 20 instagram 17 di 20 Instagram 18 di 20 instagram 19 di 20 Instagram 20 di 20 leggi dopo slideshow ingrandisci

Un ematoma viola sull’arcata superiore dell’occhio ma nulla di grave per il presentatore che da quando ha lasciato l’appartamento di Belen a Milano, vive a Napoli con la famiglia. Il figlio in questi giorni è con lui e durante un gioco scatenato, l’esuberanza del bambino ha lasciato il segno al papà che mostra orgoglioso le “ferite”. Poi tra una storia social e l’altra pubblica un video in cui bacia i piedini di Santiago.

Leggi anche>Belen: “In amore se faccio una promessa la mantengo”



Della vita amorosa e della crisi con Belen preferisce non parlare. Lo ha promesso che non avrebbe aperto bocca sulla faccenda e ci sta riuscendo. Non replica nemmeno alle frecciatine della showgirl che in un’intervista al settimanale Chi ha detto di essere una donna che anche in amore mantiene sempre le promesse. Stefano non risponde e si concentra su suo figlio…

Belen si svaga in piscina, De Martino corre (via) Tgcom24 1 di 31 Chi 2 di 31 Chi 3 di 31 Chi 31 di 31 Instagram 31 di 31 Instagram 31 di 31 Instagram 31 di 31 Instagram 31 di 31 Instagram 31 di 31 Instagram 10 di 31 Instagram 11 di 31 Instagram 12 di 31 Instagram 13 di 31 Instagram 14 di 31 Instagram 15 di 31 Instagram 16 di 31 Instagram 17 di 31 Instagram 18 di 31 Instagram 19 di 31 Instagram 20 di 31 Instagram 21 di 31 Instagram 22 di 31 Instagram 23 di 31 Instagram 24 di 31 Instagram 25 di 31 Instagram 26 di 31 Instagram 27 di 31 Instagram 28 di 31 Instagram 29 di 31 Instagram 30 di 31 Instagram 31 di 31 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ti potrebbe interessare: