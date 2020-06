Belen: “Ho dato tanto amore… ritornerà” e De Martino è drastico: “Con le donne ho chiuso”

Fino a qualche mese fa ci avevano creduto tutti al ritorno di coppia di Belen Rodriguez e Stefano De Martino, ora i due sembrano così lontani. Lei presa tra shooting e messaggi sibillini da Milano, lui riflessivo e deciso a non parlare più della sua sfera sentimentale da Napoli. E così mentre la Rodriguez scrive un lungo post in cui racconta di aver dato tanto amore, l’ex ballerino non ha dubbi: “Con le donne ho chiuso”.

Una frase strappata durante un’intervista tv, ma Stefano non si lascia andare a dichiarazioni o commenti. E’ stato deciso fin da subito che della sua vita amorosa non avrebbe mai più parlato. E ci sta riuscendo. Da Napoli posta scatti dal golfo, come un lupo di mare saggio e solitario preso nei suoi pensieri e nelle sue riflessioni. In tanti vorrebbero sapere cosa pensa e perché è finita di nuovo con la sua ex moglie. Ma lui ha scelto il silenzio. Un silenzio che vale più di mille parole.



Belen, invece, scrive. In un lungo post ai follower spiega di credere nell’amore. Lei ha dato tanto e tanto ritornerà, anche se in forme diverse. “Ognuno riceve quel che dà? Una frase che non mi hai mai lasciata indifferente, una frase che ha sempre fatto breccia, ma è così per davvero? Cioè se io do amore ne ricevo altrettanto? I dubbi mi assalgono...” scrive a corredo di una foto in bianco e nero.

E racconta di come si emoziona davanti ai piccoli gesti d’amore e gentilezza: “Quanto ca..o mi piace vedere ancora occhi imbarazzati dal sentimento, sguardi che si abbassano perché quel che vedono procurano una leggera e piacevole accelerazione cardiaca, quanto mi piace vedere le guance arrossire davanti ad un complimento, quanto mi piace vedere una sigaretta accesa dalla mano di un uomo, un bicchiere versato per lei, una porta aperta piena di gentilezza, una mano forte che ti accarezza il fianco e ti fa passare davanti. Impazzisco ancora per questi gesti che ti raccontano di una generazione che ci precede, ma credo fortemente che le buone maniere devono assolutamente sopravvivere a questa inarrestabile evoluzione, perché sono i dettagli che racconteranno di noi, ogni volta che abbandoneremo una stanza, sono questi gesti che rimarranno impressi, sono le piccole cose che parleranno di te e ti daranno un volto. Quindi io vorrei fare un passo indietro, e soffermarmi alle basi, ai valori, alle uniche cose che contano, vorrei appunto ricevere quel che do? Si potrà fare? Potremo contagiare le persone che ci circondano comportandoci in questo modo idoneo, impregnato di rispetto, di bontà, mi piace pensare che l’amore si trasforma, che non va mai perduto, l’amore che tu hai dato ritornerà in altre forme, ma sarà sempre amore”.

