Belen in bikini scatena gli hater e lei ammette: "Comincio ad avere paura..."

E' bastato uno scatto in bikini per scatenare i social. Belen Rodriguez è finita nell'occhio del ciclone dopo aver condiviso una foto che la ritrae in due pezzi viola mentre fissa l'obiettivo. Il post ha registrato commenti entusiastici da parte dei follower, ma anche qualche critica: "Ma vai a Napoli e fai la moglie", ha scritto un hater e la showgirl ha risposto: "Sto iniziando ad avere paura".

"Allora ha ragione lui", ha continuato l'hater: "La famiglia è marito moglie e figli qui da noi ... invece te devi mantenere a tutti... e tuo marito passa in secondo piano.. dimenticando che c’è un figlio di mezzo... brava". Il riferimento è naturalmente alla separazione dei due, lei in vacanza con Santiago e tutto il clan Rodriguez e lui a Napoli per lavoro.

Ma i commenti negativi e le critiche non si fermano qui. "Se io mi sposo nn devo vivere per forza in una comune con tutta la sua famiglia a salire e scendere" (con riferimento alla presenza della famiglia della showgirl, ndr) ha scritto un altro e ancora: "Basta Belen ma fai qualcosa, stai sempre con sta famiglia al seguito ma riesci ogni tanto a fare le cose da sola. Ma dai!! Non sei l`unica donna che soffre per amore" e poi: "Le donne latine che si sposano con gli uomini del Sud Italia non capiscono mai il valore della famiglia di lui seppur loro pensano di fare tanto per la famiglia di lui".

Belen non è certo stata zitta: "Sto iniziando ad avere paura", ha scritto forse per sottolineare l'impostazione troppo rigida e anacronistica de commenti.

Ne' Stefano nè Belen hanno voluto svelare i reali motivi della crisi e i fan si interrogano da settimane su quali potrebbero essere. E per molti proprio nel rapporto troppo simbiotico con i familiari sarebbe da trovare uno dei motivi della rottura con De Martino.

