Belen si svaga in piscina, De Martino corre (via)

Se quella in atto tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino sia una crisi passeggera o una rottura definitiva non è dato sapere. Certo è che così lontani non li vedevamo da parecchio tempo. E non c'entra solo il fatto che lei sia a Milano con il figlio Santiago e lui da solo a Napoli ufficialmente per motivi di lavoro. La showgirl ha spiegato sui social di attraversare un momento delicato. Il conduttore, intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, ha tagliato corto chiedendo di rispettare la sua privacy. Intanto lei si rilassa in piscina regalando ai fan scatti bollenti, lui sfoga la tensione facendo jogging.

La distanza siderale tra Stefano e Belen non è passata inosservata, e le voci di una seconda rottura ci hanno messo poco a fare il giro del web. "Sono consapevole del fatto che finora la mia vita privata sia stata parte integrante di quella pubblica e spero che le persone comprendano e mi perdonino se oggi, forse anche per l’età, preferisco che quella parte rimanga appunto privata", ha commentato De Martino sulle colonne di Tv Sorrisi e Canzoni. E almeno sul desiderio di non esporsi troppo e di rimandare eventuali dichiarazioni a un secondo momento, lui e la madre di suo figlio sembrano essere d'accordo. Intanto lui cerca di chiarirsi le idee nella sua città natale, dove il settimanale Chi l'ha paparazzato durante una corsa sul lungomare.

Belen intanto è a Milano, dove si gode l'amore della sua famiglia e soprattutto del piccolo Santiago. Con lui, solare e allegro di natura, ogni momento è una festa. Lei posa languida e sensuale per la gioia dei follower, poi regala scatti da mamma tenera abbracciata al suo bambino. In molti hanno notato l'assenza dell'anello dall'anulare sinistro, che però non è stato eliminato del tutto: solo spostato su un altro dito. Che è un po' come dire che una possibilità che le cose si rimettano a posto in fondo c'è...

