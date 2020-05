Belen in crisi con Stefano: lui a Napoli e lei si butta in piscina

Belen torna single? Secondo il settimanale Chi la Rodriguez e Stefano De Martino starebbero attraversando un periodo buio, dovuto alle divergenze emerse durante la quarantena e la decisione del ballerino di trasferirsi a Napoli per lavoro (ma forse anche per riflettere). Lei a Milano, lui in Campania, i due paiono lontani dai tempi in cui si giuravano di nuovo amore eterno. Intanto Belen si tuffa e rivede amici ed ex…

Un pomeriggio in piscina per sfoggiare i costumi della sua linea beachwear e per distrarsi insieme a Santiago. Via dall’appartamento in centro a Milano nello stesso palazzo in cui vivono anche i genitori, Belen prende una boccata d’aria lontana da pensieri e preoccupazioni. Sfoggia una linea invidiabile. Un fisico scolpito e appena nascosto da un due pezzi succinto. Gioca con Santi, l’amore della sua vita, ride e scherza. “Sei matto tu” gli dice orgogliosa mentre il bimbo si tuffa.

Poi si lascia coccolare da Mattia Ferrari, il suo stylist. Ginnastica in casa e poi un’altra serata con gli amici. Negli ultimi giorni Belen esce con il fratello Jeremias. Forse proprio per distogliere i pensieri da De Martino che si trova a Napoli. E proprio ad una cena tra amici ha incontrato anche il suo ex Andrea Iannone. Il pilota è amico di Jeremias. Ma poi Belen è stata rivista uscire da sola con il fratello, abbracciata. Chissà se il lockdown ha scombussolato per sempre il progetto familiare e sentimentale dei Demartinez…

